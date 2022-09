Carburanti, il governo proroga al 17 ottobre il taglio di 30 centesimi al litro. Consumatori: “Inadeguato, servono interventi strutturali” (Di martedì 13 settembre 2022) Il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione, attualmente in vigore, è stato prorogato fino al 17 ottobre. Il ministro dell’Economia, Daniele Franco, e il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato un decreto interministeriale che sposta di 12 giorni la scadenza della misura di contenimento del prezzo finale dei Carburanti, prevista inizialmente fino al 5 ottobre. Critico Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori: “Troppa grazia. L’estensione del taglio delle accise di meno di due settimane non accoglie nemmeno la nostra richiesta fatta il 31 agosto di prorogare il provvedimento almeno a fine ottobre, visto che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Ildi 30alper benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione, attualmente in vigore, è statoto fino al 17. Il ministro dell’Economia, Daniele Franco, e il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato un decreto interministeriale che sposta di 12 giorni la scadenza della misura di contenimento del prezzo finale dei, prevista inizialmente fino al 5. Critico Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale: “Troppa grazia. L’estensione deldelle accise di meno di due settimane non accoglie nemmeno la nostra richiesta fatta il 31 agosto dire il provvedimento almeno a fine, visto che ...

