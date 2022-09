Cara Meloni | blocco navale o “decreto flussi”? Perché sono opposti e inconciliabili

serracchiani : Amica delle donne è chi amica delle donne fa. Cara Meloni, bisogna fare cose per le donne, tu invece sei contro la… - ivomez : RT @MilkoSichinolfi: Cara @GiorgiaMeloni, se ti tremano i polsi all'idea di governare il Paese, se il tuo spin doctor Crosetto chiede aiuto… - IlPrimatoN : O l'uno o l'altro ?? @StelioFergola - Cinpola : RT @MilkoSichinolfi: Cara @GiorgiaMeloni, se ti tremano i polsi all'idea di governare il Paese, se il tuo spin doctor Crosetto chiede aiuto… - MarinaM69041889 : RT @MilkoSichinolfi: Cara @GiorgiaMeloni, se ti tremano i polsi all'idea di governare il Paese, se il tuo spin doctor Crosetto chiede aiuto… -

Il Dubbio

... tantoalla sinistra, vera trappola per le donne, non le appartiene, le politiche delle pari opportunità le fanno orrore. In questo sono proprio d'accordo con lei. Tuttavia penso che la...Selvaggia - ha risposto piccata Marini a una critica della giornalista - hai tanto da imparare da Giorgia... Per esempio il rispetto che ha per gli altri e soprattutto per le donne'. Due ... Cara Meloni, se sei lì è anche grazie alle nostre battaglie femministe Giorgia Meloni è riuscita a prendersi il centro del dibattito politico, il centrosinistra punta sul "voto utile" e molti sgomitano per attirare un po' di attenzioni ...Roma, 12 settembre 2022 - 'L'immigrazione va governata con il decreto flussi per far entrare le persone legalmente, come si fa in altri Paesi. Lo ha detto in un comizio Giorgia Meloni, leader di Frate ...