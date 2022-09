Captain Marvel, Brie Larson: "Non sono certa che tutti vogliono che la interpreti di nuovo" (Di martedì 13 settembre 2022) Brie Larson non fornisce certezze sul suo futuro nei panni di Captain Marvel, alludendo alle critiche misogine che le sono piovute addosso in passato. Brie Larson non sa ancora per quanto tempo la rivedremo nei panni di Captain Marvel perché non è certa di essere apprezzata da tutti nel ruolo dell'eroina Marvel. Da quando ha recitato nei panni della supereroina intergalattica Captain Marvel nel primo film del MCU incentrato su una protagonista femminile, Brie Larson ha affrontato le critiche dei fan della Marvel sessisti e degli haters. Un gruppo di fan misogini ha tentato di boicottare il punteggio di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 settembre 2022)non fornisce certezze sul suo futuro nei panni di, alludendo alle critiche misogine che lepiovute addosso in passato.non sa ancora per quanto tempo la rivedremo nei panni diperché non èdi essere apprezzata danel ruolo dell'eroina. Da quando ha recitato nei panni della supereroina intergalatticanel primo film del MCU incentrato su una protagonista femminile,ha affrontato le critiche dei fan dellasessisti e degli haters. Un gruppo di fan misogini ha tentato di boicottare il punteggio di ...

