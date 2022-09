Capitale italiana della cultura 2025, Agrigento presenta dossier a Roma (Di martedì 13 settembre 2022) Il Comune di Agrigento ha presentato il dossier per la candidatura della città dei templi a Capitale italiana della cultura per il 2025. Dopo mesi d'incontri curati dal sindaco, Franco Miccichè, e dal presidente del Consorzio universitario Empedocle Nenè Mangiacavallo, oggi lo staff di progettisti guidati dal Roberto Albergoni ha fatto pervenire al ministero della cultura l'elaborato che ha come titolo 'Il sé, l'altro e la natura - Relazioni e trasformazioni culturali'."Un progetto culturale tra Agrigento, Lampedusa e i Comuni del territorio, che esplora l'armonia e i conflitti tra i 4 elementi di Empedocle (Acqua, Aria, Terra e Fuoco)", si legge in ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 13 settembre 2022) Il Comune dihato ilper la candidaturacittà dei templi aper il. Dopo mesi d'incontri curati dal sindaco, Franco Miccichè, e dal presidente del Consorzio universitario Empedocle Nenè Mangiacavallo, oggi lo staff di progettisti guidati dal Roberto Albergoni ha fatto pervenire al ministerol'elaborato che ha come titolo 'Il sé, l'altro e la natura - Relazioni e trasformazionili'."Un progettole tra, Lampedusa e i Comuni del territorio, che esplora l'armonia e i conflitti tra i 4 elementi di Empedocle (Acqua, Aria, Terra e Fuoco)", si legge in ...

