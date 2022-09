Capello contro Pioli: "Glielo hai chiesto tu a Tonali di fare l'ala?" (Di martedì 13 settembre 2022) Momenti caldi negli studi Sky tra Fabio Capello e Stefano Pioli in collegamento dall'Austria dopo il match di Champions League contro il Salisburgo. Dopo la disamina tecnica del match da parte... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 13 settembre 2022) Momenti caldi negli studi Sky tra Fabioe Stefanoin collegamento dall'Austria dopo il match di Champions Leagueil Salisburgo. Dopo la disamina tecnica del match da parte...

MazzuoliRic : @Porcupino999 @TitvsImperator2 @HerrrHorst @ayurbea @Sargans2 La ragazza sarebbe bella, ma cozza contro la legge de… - purple_lady18 : Non ho niente contro il thirstare sugli attori ma Sauron deve essere innanzitutto un villain oscuro e malvagio af,… - leonenero6 : @Danygobbosud io me le ricordo alcune juve di Lippi o di Capello dove vincevamo le partite nei minuti di recupero contro le piccole - 90Juventino : @salvatoretillo1 Guardo le partite quasi rassegnato e io veramente so uno che era teso anche quando la Juve di Cape… - VulcanoRonaldo : @Omaragost @NinoRamosTerml @FMCROfficial Mi pare si@orlasse della juve di capello, che è durata due anni. 5 espulsi… -