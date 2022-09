Caos VAR, Civoli fuori dal coro: "Bonucci non ha disturbato soltanto il portiere, ma anche... Non sapremo mai se Candreva tiene..." (Di martedì 13 settembre 2022) In questi giorni non si tendono a placare le polemiche per il gol annullato a Milik al '95 del posticipo domenicale contro la Salernitana e dove oggi sono state ufficializzate le squalifiche (tutte... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 13 settembre 2022) In questi giorni non si tendono a placare le polemiche per il gol annullato a Milik al '95 del posticipo domenicale contro la Salernitana e dove oggi sono state ufficializzate le squalifiche (tutte...

sportface2016 : +++Caos #JuventusSalernitana, fonti interne #AIA: il #Var non ha avuto a disposizione le immagini allargate con #Candreva+++ - GoalItalia : ??? SPEAKER'S CORNER ??? All'Allianz Stadium una delle pagine più nere dall'introduzione del VAR ??… - Agenzia_Ansa : La squadra arbitrale addetta alla Var per Juve-Salernitana non aveva a disposizione l'immagine a campo aperto in cu… - Pall_Gonfiato : Caos VAR, Civoli fuori dal coro: 'Bonucci non ha disturbato soltanto il portiere, ma anche... Non sapremo mai se Ca… - AgenziaASI : Var, polemiche e caos arbitri: il calcio va preso con tutti gli errori...umani (Commento al Campionato di Serie A a… -