Campania | nuovi bonus per famiglie e contributi per aziende | il piano aiuti di De Luca

rep_napoli : Covid, in Campania 2.321 nuovi positivi e sei morti [aggiornamento delle 17:21] - teleischia : CORONAVIRUS. BOLLETTINO CAMPANIA 13 SETTEMBRE, 2.321 I NUOVI CONTAGI SU 15.856 TEST ESEGUITI - vnewsita : #Coronavirus, il #bollettino NAZIONALE di oggi. La situazione in #Campania - Ambrosetti_ : Giuseppe Limongelli, Rete #MalattieRare Campania. I vantaggi della #digitalizzazione e dell’uso dei dati comprendon… - Torrechannelit : Campania – Coronavirus, 2321 nuovi casi -

La Repubblica

Seguono il Veneto con 2.916, lacon 2.321, il Lazio con 2.113 e il Piemonte con 1.844contagi accertati.Covid: continuano a salire i contagi in. Secondo i dati del bollettino della Regione, sono 2.321 i neo positivi al Covid su 15.856 test esaminati. Ieri il tasso di incidenza era pari al 13,16% oggi è 14,63%. Tre i decessi nelle ... Scuola al via in Campania, arrivano 7780 nuovi prof: "Ma niente orari ridotti per il caro-gas" Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Allo scoccare della campanella dell’ultima ora una fiumana di giovani torna ad invadere i cortili ed i vicoli adiacenti agli istituti scolastici di Napoli e della Campania. Ci si ferma ...