Camilla, la metamorfosi nei look: da inelegante e agghindata con i cappellini alla "cappellaio matto", alla prima impeccabile uscita da Regina consorte (Di martedì 13 settembre 2022) Rifiutata, osteggiata, poi tollerata, infine accettata a pieno titolo dalla Regina. E anche il suo look si è adeguato alle nuove circostanze. Da inelegante, scapigliata e sgraziata; a donna di stile. Ce n'é voluto ma il tempo, come si sa, é galantuomo. Anche la "scuola" di Carlo, di innata eleganza ha finalmente raccolto i suoi frutti. Incominciamo dai cappellini, alcuni troppo estrosi, da "cappellaio matto", altri più sobri li ha ricevuti in dono dalla Regina, altri, i più griffati, impreziositi di piume e fiori di stoffa, sono di Philip Treacy, lo stilista di riferimento di tutta la Royal Family. Ha cambiato anche colore e pettinatura, decisamente più donante.

