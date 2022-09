Calcio: Verona. Verdi 'Cioffi mi ha voluto, ho trovato squadra coesa' (Di martedì 13 settembre 2022) Il trequartista si presenta "L'esperienza di Salerno mi ha insegnato a non mollare mai" Verona - "Mister Cioffi mi ha cercato e voluto fin dal suo arrivo e questo senza dubbio è stato un elemento ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 13 settembre 2022) Il trequartista si presenta "L'esperienza di Salerno mi ha insegnato a non mollare mai"- "Mistermi ha cercato efin dal suo arrivo e questo senza dubbio è stato un elemento ...

sportface2016 : #Verona, #Verdi si presenta: “#Cioffi mi ha voluto. Sono nel posto giusto al momento giusto” - sportli26181512 : Verona, Verdi: 'Alla Salernitana ho imparato a non mollare mai': Il nuovo acquisto degli scaligeri: 'Vengo da un pe… - Luxgraph : Verona, Verdi: 'Al Torino ero fuori rosa. Devo tornare al top' - MrDOnetwo : @pisto_gol @Ruttosporc @giupi19830517 CHE SCHIFO questo calcio. Se non tifi le prime cinque squadre sei un 'ospite… - sportli26181512 : Lazio, controlli per Lazzari: ecco i possibili tempi di recupero: L’esterno si è fatto male nella ripresa del match… -