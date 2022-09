Calcio | Pioli | ' se giochiamo al nostro livello vinciamo anche in Europa'

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Pioli: 'Differenze tra Europa e Italia? Nessuna se il Milan gioca al top' #MilanDinamoZagabria - MARCO196913 : RT @Fantacalcio: Milan-Dinamo Zagabria: la conferenza di Pioli - Gazzetta_it : Pioli: 'Differenze tra Europa e Italia? Nessuna se il Milan gioca al top' #MilanDinamoZagabria - sportli26181512 : Milan-Dinamo Zagabria, Pioli: 'De Ketelaere può fare la prima punta': L'allenatore rossonero alla vigilia della sfi… - Fantacalcio : Milan-Dinamo Zagabria: la conferenza di Pioli -

Invece in Champions - avverte- hanno aspettato e colpito in ripartenza. Hanno tutte le caratteristiche di una squadra difficile da superare". . 13 settembre 2022In vista del match contro i croatimchiede ai suoi giocatori una prestazione di livello. " Se giochiamo come sappiamo, abbiamo buone possibilità di vincere, se scendiamo di livello ...(Calcio News 24) Ne parlano anche altri giornali 5 Il Milan ... Tante le assenze, molti i dubbi tattici, ma Stefano Pioli già oggi nell'allenamento di rifinitura e in conferenza stampa potrà dare ...Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa degli indisponibili e di Krunic alla vigilia di Milan Dinamo Zagabria. Ecco le parole del tecnico rossonero: «In tutte le partite metto il Milan migliore.