Calcio | Juventus | Di Maria verso la convocazione contro il Benfica

Torino, 13 set. - (Adnkronos) - Vigilia di Champions League per la Juventus, che mercoledì alle 21 scenderà in campo all'Allianz Stadium contro il Benfica per la seconda gara del gruppo H. I bianconeri, che dopo la sconfitta di una settimana fa contro il Paris Saint Germain devono cercare di conquistare i tre punti, martedì mattina sono tornati ad allenarsi per la rifinitura. Sia Manuel Locatelli che Adrien Rabiot non si sono allenati: entrambi i centrocampisti sono alle prese con dei problemi muscolari e non saranno a disposizione di Allegri per il match contro i portoghesi. Regolarmente in campo, invece, Angel Di Maria: l'esterno argentino è stato assente negli ultimi due impegni della Juventus contro il Psg e in campionato contro la ...

