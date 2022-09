Calcio: Galtier, 'dirigenza Psg non ha accettato le condizioni dell'Inter per Skriniar' (Di martedì 13 settembre 2022) Parigi, 13 set. - (Adnkronos) - "Volevamo un difensore in più perché abbiamo un programma di partite pazzesco. C'era un giocatore che si poteva fare ma la dirigenza non ha accettato le condizioni dell'Inter, faremo con quelli a disposizione". L'allenatore del Psg Cristophe Galtier si esprime così sul mancato arrivo di Milan Skriniar. "Vedremo se integrare giocatori dall'Under 19, tra di loro c'è del potenziale. Per me era importante avere questo difensore in più, ma non è successo", aggiunge Galtier in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro il Maccabi Haifa. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Parigi, 13 set. - (Adnkronos) - "Volevamo un difensore in più perché abbiamo un programma di partite pazzesco. C'era un giocatore che si poteva fare ma lanon hale, faremo con quelli a disposizione". L'allenatore del Psg Cristophesi esprime così sul mancato arrivo di Milan. "Vedremo se integrare giocatori dall'Under 19, tra di loro c'è del potenziale. Per me era importante avere questo difensore in più, ma non è successo", aggiungein conferenza stampa alla vigilia del match di Champions contro il Maccabi Haifa.

