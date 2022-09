Calcio femminile, le migliori italiane della seconda giornata di Serie A. Spinelli e Cambiaghi fondamentali, bene Giacinti (Di martedì 13 settembre 2022) Si è disputata in questo weekend la seconda giornata della Serie A femminile di Calcio. Un fine settimana che ha visto soprattutto l’importante vittoria della Roma (2-0 contro il Milan) e il pareggio pirotecnico tra Juventus e Inter (3-3). Lo spettacolo ovviamente non è mancato e come sempre sono scese in campo tante ragazze italiane. Andiamo quindi a scoprire le migliori tre di questo weekend. Michela Cambiaghi: l’attaccante del Parma ha dato il via alla rimonta della sua squadra contro il Sassuolo con una rete importantissima. La classe 1996 ha sfruttato un errore in disimpegno del portiere avversario (Kresche) prima di trovare il momentaneo 1-1 con un mancino potentissimo. Giorgia ... Leggi su oasport (Di martedì 13 settembre 2022) Si è disputata in questo weekend ladi. Un fine settimana che ha visto soprattutto l’importante vittoriaRoma (2-0 contro il Milan) e il pareggio pirotecnico tra Juventus e Inter (3-3). Lo spettacolo ovviamente non è mancato e come sempre sono scese in campo tante ragazze. Andiamo quindi a scoprire letre di questo weekend. Michela: l’attaccante del Parma ha dato il via alla rimontasua squadra contro il Sassuolo con una rete importantissima. La classe 1996 ha sfruttato un errore in disimpegno del portiere avversario (Kresche) prima di trovare il momentaneo 1-1 con un mancino potentissimo. Giorgia ...

fanpage : C’è un’Italia che andrà ai Mondiali di calcio, è quella femminile: azzurre qualificate! - SkySport : ULTIM'ORA CALCIO L'Italia si qualifica al Mondiale femminile 2023 Decisiva la vittoria con la Romania #SkySport #FIFAWWC - ilpost : La Nazionale femminile di calcio si è qualificata ai Mondiali del 2023 - TgrRaiTrentino : Trento femminile pronto al debutto in Serie B. Rosa e calendario 2022/2023 - TGR Trento - NapoliFemminile : ? NEXT MATCH: Trento Calcio Femminile vs Napoli Femminile ?? 1° giornata / #SerieBFemminile ?? Sabato 17 settembre -… -