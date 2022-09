Azzurri : ?? Buon compleanno a Fabio #Cannavaro?? ???? 136 presenze e 2 gol in #Nazionale ?? Campione del Mondo 2006 ?? Campione… - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Europa League. Il rumeno Petrescu arbitra Roma-HJK - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Designati gli arbitri di Roma e Lazio - napolimagazine : EUROPA LEAGUE - Designati gli arbitri di Roma e Lazio - apetrazzuolo : EUROPA LEAGUE - Designati gli arbitri di Roma e Lazio -

ROMA - Mourinho e la squadra se lo coccolano, convinti che nelle prossime partita potrà essere l'arma in più per portare a casa successi importantissimi in campionato edLeague. Il Nicolò Zaniolo visto nelle ultime settimane è totalmente diverso da quello che in estate stava vivendo un momento puttosto particolare , affranto per il mancato rinnovo del contratto ...Vede, tifa, studia. Totò Di Natale ha trascorso 12 anni della sua brillante carriera da calciatore a Udine. Da quando nel 2016 ha smesso di giocare, da bandiera bianconera e idolo del Friuli, fino a ...Il montenegrino Nikola Dabanovic arbitrerà Midtjylland-Lazio, alle 18:45 di giovedì prossimo, secondo turno del gruppo F di Europa League. Assistenti i connazionali Milovan Djukic e Vladan Todorovic.Un giocatore in particolare sta decisamente brillando in questo inizio di stagione, domani sarà nuovamente titolare contro i Rangers.