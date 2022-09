Britney Spears lancia una frecciatina all’Aguilera: Christina la unfollowa (Di martedì 13 settembre 2022) Il rapporto tra Christina Aguilera e Britney Spears è sempre stato complicato. Durante i suoi esordi in più occasioni la cantante di Dirrty ha lanciato shade alla collega, che però è sbottata l’anno scorso: “Io amo tutti quelli che mi hanno supportato, ma rifiutarsi di parlare – quanto tu conosci la verità – è l’equivalente di mentire. Sono stata per 13 anni in un sistema corrotto che ha abusato di me e questo è un argomento così difficile su cui poter dire qualcosa? Sono io quella che l’ha subito. A tutti quelli che mi supportano e parlano dico grazie, e sì, questo conta davvero“. Britney Spears e la frecciatina a Christina Aguilera. Ieri la principessa del pop è tornata a parlare della sua conservatorship e di come non abbia nemmeno potuto scegliere ... Leggi su biccy (Di martedì 13 settembre 2022) Il rapporto traAguilera eè sempre stato complicato. Durante i suoi esordi in più occasioni la cantante di Dirrty hato shade alla collega, che però è sbottata l’anno scorso: “Io amo tutti quelli che mi hanno supportato, ma rifiutarsi di parlare – quanto tu conosci la verità – è l’equivalente di mentire. Sono stata per 13 anni in un sistema corrotto che ha abusato di me e questo è un argomento così difficile su cui poter dire qualcosa? Sono io quella che l’ha subito. A tutti quelli che mi supportano e parlano dico grazie, e sì, questo conta davvero“.e laAguilera. Ieri la principessa del pop è tornata a parlare della sua conservatorship e di come non abbia nemmeno potuto scegliere ...

infoitcultura : Britney Spears addio ai social: il motivo ha colpito tutti i fans - BITCHYFit : Britney Spears lancia una frecciatina all'Aguilera: Christina la unfollowa - MichaelASmiley : RT @BSNewsItalia: ??| Drew Barrymore parla del suo rapporto con Britney Spears da Jimmy Fallon: “Ci siamo sentite per la prima volta un ann… - FreebritneyR : RT @BSNewsItalia: ??| Drew Barrymore parla del suo rapporto con Britney Spears da Jimmy Fallon: “Ci siamo sentite per la prima volta un ann… - BSNewsItalia : ??| Drew Barrymore parla del suo rapporto con Britney Spears da Jimmy Fallon: “Ci siamo sentite per la prima volta… -