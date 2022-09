Britney Spears insulta i ballerini di Christina Aguilera e le persone grasse (Di martedì 13 settembre 2022) Britney Spears, 40 anni, ha scritto in un post su Instagram un pensiero che ha scosso i suoi fan: nella didascalia, ha criticato i ballerini di Christina Aguilera e in generale le persone grasse. Il post, pubblicato nella giornata di ieri, reca una citazione di Rodney Dangerfield: “Ho scoperto che c’è solo un modo per apparire magro: uscire con gente grassa“. Nella didascalia, la cantante di Toxic ha scritto, in una sorta di riflessione, che avrebbe voluto avere la possibilità di scegliere le tate per i suoi figli e anche i suoi ballerini: “Voglio dire, se avessi avuto i ballerini di Christina Aguilera sarei sembrata estremamente piccola… Voglio dire, perché non parlarne?“, ha scritto, in ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 13 settembre 2022), 40 anni, ha scritto in un post su Instagram un pensiero che ha scosso i suoi fan: nella didascalia, ha criticato idie in generale le. Il post, pubblicato nella giornata di ieri, reca una citazione di Rodney Dangerfield: “Ho scoperto che c’è solo un modo per apparire magro: uscire con gente grassa“. Nella didascalia, la cantante di Toxic ha scritto, in una sorta di riflessione, che avrebbe voluto avere la possibilità di scegliere le tate per i suoi figli e anche i suoi: “Voglio dire, se avessi avuto idisarei sembrata estremamente piccola… Voglio dire, perché non parlarne?“, ha scritto, in ...

Mawrdock : Tw / Ed Comuqnue non ve lo voglio dire ma Britney Spears è figlia dei fine anni '90 primi anni 2000 quando doveva… - FQMagazineit : Britney Spears contro il padre: “Ha cercato di uccidermi, spero che bruci all’inferno”. Poi rivela: “Mi hanno fatto… - GiannettiMarco : RT @RaiNews: 'Sono piuttosto traumatizzata a vita ...e no probabilmente non mi esibirò più anche perché sono testarda e farò valere le mie… - JACKERSROCYRUS : RT @BSNewsItalia: ??| #HoldMeCloser di Britney Spears ed Elton John guadagna 14 posizioni nella classifica #Airplay italiana posizionandosi… - FreebritneyR : #BritneySpears sui social: 'Non mi esibirò più. Sono traumatizzata a vita' -