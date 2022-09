Britney Spears contro il padre: “Ha cercato di uccidermi, spero che bruci all’inferno”. Poi rivela: “Mi hanno fatto credere di avere un cancro” (Di martedì 13 settembre 2022) La cantante ha affidato a degli audio nuove confessioni relative agli anni della conservatorship, e ancora una volta ha puntato il dito contro la sua famiglia Star dietro a Britney Spears non è cosa facile. Da quando per lei si è concluso l’incubo della conservatorship, un giorno sì e l’altro pure la cantante si sfoga sui social raccontando gli abusi a cui sarebbe stata sottoposta negli ultimi 13 anni. È evidente che la star è rimasta traumatizzata e a questo punto è davvero difficile capire se riuscirà mai a recuperare un equilibrio che al momento sembra ancora di là da venire. Non a caso ha dichiarato che probabilmente non si esibirà mai più. Starle dietro è impresa ardua anche per un altro motivo: i post e gli audio che dissemina qua e là per il web vengono puntualmente rimossi dopo qualche ora. Come se il primo istinto fosse quello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) La cantante ha affidato a degli audio nuove confessioni relative agli anni della conservatorship, e ancora una volta ha puntato il ditola sua famiglia Star dietro anon è cosa facile. Da quando per lei si è concluso l’incubo della conservatorship, un giorno sì e l’altro pure la cantante si sfoga sui social raccontando gli abusi a cui sarebbe stata sottoposta negli ultimi 13 anni. È evidente che la star è rimasta traumatizzata e a questo punto è davvero difficile capire se riuscirà mai a recuperare un equilibrio che al momento sembra ancora di là da venire. Non a caso ha dichiarato che probabilmente non si esibirà mai più. Starle dietro è impresa ardua anche per un altro motivo: i post e gli audio che dissemina qua e là per il web vengono puntualmente rimossi dopo qualche ora. Come se il primo istinto fosse quello ...

