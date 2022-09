Brillante il comparto telecomunicazioni in Italia +1 | 58% | giornata euforica per Tiscali

(Di martedì 13 settembre 2022) Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari,rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 10,26%. Piccoli passi in avanti per Giglio Group , che segna un ...

MarcStir : @ItaliaViva Un'idea davvero brillante, abbiamo problemi con le bollette, scuola e sanità se la passano male, ma la… -

Borsa Italiana

Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari,rialzo per Tiscali , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 10,26%. Piccoli passi in avanti per Giglio Group , che segna un ...Un aspetto a volte disturbante delaudio, dove però a contraltare abbiamo ascoltato dei ... Anche l a realizzazione grafica è decisamente gradevole, con una palettee dal notevole ... Piazza Affari: brillante l'andamento del comparto oil italiano Preme sull'acceleratore l'indice del settore telecomunicazioni, mentre mostra un andamento in lieve rialzo l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni.Exploit del settore automotive dell'Italia, preannunciato da un andamento tutto in salita dell'indice europeo del settore auto e ricambi.