Brasile, il 2 ottobre le presidenziali: Lula primo nei sondaggi (Di martedì 13 settembre 2022) Il 2 ottobre, una settimana dopo le elezioni in Italia, andrà al voto il Brasile, il quinto paese più esteso al mondo. Favorito nei sondaggi è l'ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Cercherà di strappare la presidenza all'uscente Jair Bolsonaro. Negli ultimi giorni l'istituto demoscopico Datafolha ha presentato i risultati di un'indagine sulle intenzioni di voto dei brasiliani alle elezioni presidenziali a meno di un mese dalla chiamata alle urne. Secondo il sondaggio, il 45% degli elettori sarebbe pronto a scommettere di nuovo su Lula, 77 anni il prossimo 6 ottobre, già presidente del Brasile fra il 2003 e il 2011. Nel 2017 Lula è stato condannato con l'accusa di corruzione: ha scontato un anno e mezzo di ...

