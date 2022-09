Borse Ue positive nel giorno dell’inflazione Usa. Gas sotto i 190 euro (Di martedì 13 settembre 2022) Sale l’attesa per il dato chiave in arrivo dagli Stati Uniti, con la speranza degli osservatori che ormai il picco dei prezzi sia stato raggiunto. L'euro sale a 1,015 dollari, il metano scende in attesa delle misure Ue contro la crisi energetica Leggi su ilsole24ore (Di martedì 13 settembre 2022) Sale l’attesa per il dato chiave in arrivo dagli Stati Uniti, con la speranza degli osservatori che ormai il picco dei prezzi sia stato raggiunto. L'sale a 1,015 dollari, il metano scende in attesa delle misure Ue contro la crisi energetica

bizcommunityit : #Borse europee positive nel giorno dell’inflazione Usa. Il gas resta sotto i 200 euro #finanzaemercati - fisco24_info : Borse europee positive nel giorno dell’inflazione Usa. Il gas resta sotto i 200 euro: Sale l’attesa per il dato chi… - Kortt_Media : RT @sole24ore: ?? Ftse Mib recupera la soglia di 22mila punti. Spread chiude in rialzo a 231 punti base: - LukaszKort : RT @sole24ore: ?? Ftse Mib recupera la soglia di 22mila punti. Spread chiude in rialzo a 231 punti base: - bizcommunityit : Le #Borse europee superano indenni la settimana del maxi rialzo Bce, Milano +0,8% nell'ottava #sgr -