fisco24_info : Borsa: Milano (-1%) peggiora, euro su parità con dollaro: Male tutti i mercati europei, euro avvicina parità con do… - infoiteconomia : Borsa: Europa accusa colpo dopo inflazione Usa peggiore di stime, Milano -0,2% - quaderno_g : @caritas_milano @paoloigna1 @CaritasItaliana @chiesadimilano @NegriDonatella @chruggeriTg2 @paola_saluzzi… - Renato65497671 : In attesa DELLA DIARREA Borsa: Europa prende coraggio, Milano allunga a +0,95% - 24ORERadiocor : Borsa: Europa accusa colpo dopo inflazione Usa peggiore di stime, Milano -0,2% #ftse #borsa -

L'inflazione statunitense peggiore delle stime continua a pesare sui mercati azionari: dopo l'avvio pesante di Wall street, ladiè con Madrid la peggiore in calo oltre l'1%, con gli altri listini del Vecchio continente tutti in rosso, in genere al di sotto del punto percentuale. Aumenta la tensione anche sui ...***: Europa allarga rosso,tocca - 1% con future Wall Street a picco (RCO). 13 - 09 - 22 15:08:56 (0383) 0 NNNNPiazza Affari termina la seduta in deciso rialzo (+2,34% a 22.620 punti) con i bancari e trainare la corsa. A far tornare gli acquisti è la fiducia che la Bce, con altri rialzi… Leggi ...L'inflazione statunitense peggiore delle stime continua a pesare sui mercati azionari: dopo l'avvio pesante di Wall street, la Borsa di Milano è con Madrid la peggiore in calo oltre l'1%, con gli altr ...