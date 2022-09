Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico | dal 27 al 30 ottobre a Paestum 80 conferenze e 500 relatori

(Di martedì 13 settembre 2022) La XXIVdel, apresso il Tabacchificio Cafasso, l’area archeologica e il Museo Nazionale, la Basilica da giovedì 27 a domenica 302022, si presenta con tutti i numeri in positivo: 80in 5 sale in contemporanea, 500 tra moderatori etutti in presenza, 150 espositori (ben 18 territori regionali rappresentati, 12 Regioni, Roma Capitale con il Municipio X e il Ministero della Cultura con 500 mq dedicati ai Parchi e Musei autonomi, dal Colosseo a Ostia, Sibari, Campi Flegrei, dal MANN di Napoli al MuseoNazionale di Reggio Calabria e ancora Europa Creativa, Ales, Parco di Gaiola), 20 Paesi Esteri, 30 buyer europei selezionati dall’ENIT e nazionali. Il ...

cilentano_it : La XXIV Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, a Paestum presso il Tabacchificio Cafasso, l'area archeologica… - cronachecampane : A Paestum la XXIV Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico #BorsaMediterraneadelTurismoArcheologico #paestum - aSalerno_it : #salerno 80 Conferenze e 500 relatori nel programma della XXIV Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico… - GazzettaSalerno : 80 Conferenze e 500 relatori nel programma della XXIV Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico a Paestum da giov… - AgCultNews : Borsa Mediterranea Turismo Archeologico, al via il 27/10 a Paestum con 100 conferenze @BorsaPaestum #bmta

