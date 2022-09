Borsa: Europa cauta in attesa inflazione Usa, gas a 183 euro (Di martedì 13 settembre 2022) Borse europee all'insegna della cautela con il faro puntato sull'inflazione Usa, l'ultimo dato importante prima della riunione della Federal Reserve. Previsto in rallentamento all'8,1% (dall' 8,5%) ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 settembre 2022) Borsepee all'insegna della cautela con il faro puntato sull'Usa, l'ultimo dato importante prima della riunione della Federal Reserve. Previsto in rallentamento all'8,1% (dall' 8,5%) ...

classcnbc : Comincia #MilanoParigiCapitali! Paolo Panerai: '#Italia???? e #Francia????, con il Trattato del #Quirinale, pensano di… - fisco24_info : Borsa: Europa cauta in attesa inflazione Usa, gas a 183 euro: Spread scende nuovamente a 227 punti, petrolio in ria… - ansa_economia : Borsa: Europa apre in rialzo, Francoforte +0,36%. Parigi +0,42%, Londa debole a -0,1% #ANSA - ansa_economia : Borsa: Asia in rialzo, occhi a inflazione Usa. Europa verso rialzo, attesa su pacchetto Ue sull'energia #ANSA - MastroBlockcha1 : RT @MilanoFinanza: Borsa, Europa in leggero rialzo, Ftse Mib poco mosso. Il gas resta sotto 200 euro -