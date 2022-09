sportli26181512 : Borja Valero: 'Ecco come Macia mi convinse ad accettare la Fiorentina': L'ex centrocampista di Inter e Fiorentina B… - 22jctraveler : @spondainter @FrancescaCphoto @pisto_gol 22/12 Juventus-Fiorentina: mancano il rosso a Borja Valero (già ammonito,… - newsdasporto : @nico_r2022 Basta ricordare Juventus-Fiorentina 0-3 prima della sosta natalizia del 2020, manca il secondo giallo a… - 22jctraveler : @GrazianiDavide1 @D10sAndrea 22/12 Juventus-Fiorentina: mancano il rosso a Borja Valero (già ammonito, fa un brutto… - mairzuc23 : @Trinity180701 @Stefanozoppi1 @chievodimilano Ed il rosso a Borja Valero Poi c’è BenJuv JuvBen Falso storico que… -

Calciomercato.com

La storia del Centro Storico Lebowski è balzata agli onori della cronaca nazionale quando due anni fa il giocatore spagnolo, terminata la stagione in serie A con la Fiorentina decide di ...La storia del Centro Storico Lebowski è balzata agli onori della cronaca nazionale quando due anni fa il giocatore spagnolo, terminata la stagione in serie A con la Fiorentina decide di ... Borja Valero: 'Ecco come Macia mi convinse ad accettare la Fiorentina' Prima di Bologna-Fiorentina, l'ex centrocampista viola Borja Valero ha parlato ai microfoni di Dazn: "Vedo l'ambiente che non ha lo stesso entusiasmo che si vedeva nei primi giorni ...Borja Valero esalta il bianconero: «L'anno scorso segnava sempre» ha detto l'ex centrocampista ai microfoni di DAZN ...