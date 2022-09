Boom di sbarchi: altre oltre mille clandestini in meno di un giorno (Di martedì 13 settembre 2022) Sono oltre 1.100 i migranti ospitati all'interno dell'hotspot di cala Imbriacola a Lampedusa. Le ong chiedono il porto sicuro per altre 750 persone: prosegue l'assalto Leggi su ilgiornale (Di martedì 13 settembre 2022) Sono1.100 i migranti ospitati all'interno dell'hotspot di cala Imbriacola a Lampedusa. Le ong chiedono il porto sicuro per750 persone: prosegue l'assalto

infoitinterno : Boom di sbarchi: altre oltre mille clandestini in sole 24 ore - AboeldahbElrays : RT @SoniaLaVera: Boom di sbarchi: altre oltre mille clandestini in sole 24 ore - SoniaLaVera : Boom di sbarchi: altre oltre mille clandestini in sole 24 ore - Stefano47217525 : Italia sotto assedio degli sbarchi di clandestini, nella più totale indifferenza delle istituzioni ! Boom di sbarch… -