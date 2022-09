Bonus carburante autotrasportatori: come fare domanda. Portale online e istruzioni (Di martedì 13 settembre 2022) A partire dal 12 settembre è possibile trasmettere in via telematica le domande per accedere al Bonus carburante autotrasportatori, il credito d’imposta riconosciuto in favore delle imprese esercenti le attività di trasporto merci. La misura è stata introdotta dall’articolo 3 comma 1 del Decreto Aiuti (D.L. 17 maggio 2022 numero 50, convertito in Legge 15 luglio 2022 numero 91), al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale del prezzo del gasolio, utilizzato come carburante. Il credito d’imposta è calcolato in misura pari al 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022, per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore. L’accesso al Bonus è garantito, previa domanda online, in ... Leggi su leggioggi (Di martedì 13 settembre 2022) A partire dal 12 settembre è possibile trasmettere in via telematica le domande per accedere al, il credito d’imposta riconosciuto in favore delle imprese esercenti le attività di trasporto merci. La misura è stata introdotta dall’articolo 3 comma 1 del Decreto Aiuti (D.L. 17 maggio 2022 numero 50, convertito in Legge 15 luglio 2022 numero 91), al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’aumento eccezionale del prezzo del gasolio, utilizzato. Il credito d’imposta è calcolato in misura pari al 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022, per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore. L’accesso alè garantito, previa, in ...

idealista_it : Bonus carburante 2022, a chi spetta e come fare la domanda - infoiteconomia : Bonus carburante per autotrasportatori, come fare domanda su piattaforma - ApportunityIt : Bonus carburante autotrasporto 2022: a chi spetta e come funziona - Ticonsiglio - Ticonsiglio : ??Bonus carburante autotrasporto 2022: a chi spetta e come funziona Tutte le informazioni e i dettagli su cosa preve… - VesuvioLive : Bonus carburante, da oggi via alle domande: chi può richiederlo e come -