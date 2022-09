Bologna, Thiago Motta si presenta: “La squadra è forte, ho già in mente come vorrei farla giocare” (Di martedì 13 settembre 2022) “La storia del Bologna e la squadra mi hanno spinto ad accettare questo nuovo ruolo. Anche quando ho avuto modo di visitare le infrastrutture del club ho capito che c’è tutto per riuscire a fare un buon lavoro”. Queste le prime parole di Thiago Motta nella prima conferenza stampa da allenatore del Bologna. Sulla rosa: “E’ forte, ci sono tanti giocatori di qualità e dobbiamo lavorare al massimo tutti insieme per raggiungere un certo livello. Ho già in mente come vorrei che giocassimo e proveremo a mettere in campo queste idee. Parlare di modulo è presto, vedrete in campo poi quali saranno le mie scelte”. Sull’esperienza allo Spezia: “Mi ha dato molto sia dal punto di vista del lavoro con lo staffo che con i giocatori. Mi ha dato ... Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) “La storia dele lami hanno spinto ad accettare questo nuovo ruolo. Anche quando ho avuto modo di visitare le infrastrutture del club ho capito che c’è tutto per riuscire a fare un buon lavoro”. Queste le prime parole dinella prima conferenza stampa da allenatore del. Sulla rosa: “E’, ci sono tanti giocatori di qualità e dobbiamo lavorare al massimo tutti insieme per raggiungere un certo livello. Ho già inche giocassimo e proveremo a mettere in campo queste idee. Parlare di modulo è presto, vedrete in campo poi quali saranno le mie scelte”. Sull’esperienza allo Spezia: “Mi ha dato molto sia dal punto di vista del lavoro con lo staffo che con i giocatori. Mi ha dato ...

