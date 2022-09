Bologna, Dominguez e Arnautovic ok: nessuna lesione (Di martedì 13 settembre 2022) Può tirare un sospiro di sollievo il nuovo allenatore del Bologna, Thiago Motta. Gli esami a cui sono stati sottoposti Nicolas Dominguez, Nicola Sansone e Marko Arnautovic non hanno evidenziato lesione. Presto il ritorno in gruppo dei tre giocatori, usciti malconci dal match contro la Fiorentina. Oggi i rossoblù di Motta hanno svolto un’attivazione atletica e una serie di esercitazioni tattiche. Domani è in programma una doppia seduta. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) Può tirare un sospiro di sollievo il nuovo allenatore del, Thiago Motta. Gli esami a cui sono stati sottoposti Nicolas, Nicola Sansone e Markonon hanno evidenziato. Presto il ritorno in gruppo dei tre giocatori, usciti malconci dal match contro la Fiorentina. Oggi i rossoblù di Motta hanno svolto un’attivazione atletica e una serie di esercitazioni tattiche. Domani è in programma una doppia seduta. SportFace.

