Blue Skye rinuncia al ricorso | cessione Milan definitiva

PietroMazzara : ANSA - Blue Skye rinuncia al ricorso, vendita Milan definitiva In causa a Milano, resta un procedimento nel merito - sportface2016 : #Milan, la replica di #Elliott a #BlueSkye: 'Contenziosi frivoli e vessatori' - AntoVitiello : (ANSA)- Blue Skye, l'ex socio di minoranza nella gestione del #Milan, nell'udienza di oggi al Tribunale di Milano h… - _seraphic2 : RT @CalcioFinanza: Blue Skye rinuncia al ricorso contro Elliott al Tribunale di Milano: la cessione del Milan è definitiva - SchiroTheBabe : RT @PietroMazzara: ANSA - Blue Skye rinuncia al ricorso, vendita Milan definitiva In causa a Milano, resta un procedimento nel merito -

La società lussemburghese, ex socio di minoranza nella gestione del Milan, ha dato il là ad un ricorso d'urgenza depositato presso il Tribunale di Milano. La richiesta, in sintesi, è quella di bloccare la vendita del ...Come anticipato la scorsa settimana, sarà discusso domani 13 settembre il ricorso d'urgenza depositato daalla Sezione del Tribunale di Milano specializzata in materia d'impresa. La società lussemburghese, ex socio di minoranza nella gestione del Milan, ha chiesto di bloccare la vendita del club ...(ANSA) - MILANO, 13 SET - Blue Skye, l'ex socio di minoranza nella gestione del Milan, attraverso i suoi legali nell'udienza di oggi davanti al Tribunale civile di Milano ha rinunciato ...La direzione di Elliott ha ufficialmente risposto alle affermazioni di Blue Skye di essere stata fuorviata durante la vendita del club a RedBird Capital. Calcio e Finanza ricorda come la Blue Skye abb ...