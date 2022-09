Bimbo di 6 anni schiacciato dall’armadio in casa a Livorno Ferraris: è grave (Di martedì 13 settembre 2022) Non sono rassicuranti le notizie che arrivano dalla provincia di Vercelli anche se la speranza è che nelle prossime ore il bollettino medico possa cambiare. Questa mattina c’è stato un grave incidente domestico, , a Livorno Ferraris, in provincia di Vercelli. Poche ancora le informazioni, sappiamo che un bambino di sei anni è rimasto schiacciato da un mobile all’interno della propria abitazione. Si parla di un armadio che sarebbe caduto addosso al piccolo. Soccorso dal personale del 118, il piccolo è stato trasportato in elicottero all’ospedale Regina Margherita di Torino. Al momento non è stata chiarita la dinamica dell’accaduto. Bambino schiacciato da un mobile in casa, le ultime notizie: cosa sappiamo Le ultime notizie da Torino- Secondo quanto si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 13 settembre 2022) Non sono rassicuranti le notizie che arrivano dalla provincia di Vercelli anche se la speranza è che nelle prossime ore il bollettino medico possa cambiare. Questa mattina c’è stato unincidente domestico, , a, in provincia di Vercelli. Poche ancora le informazioni, sappiamo che un bambino di seiè rimastoda un mobile all’interno della propria abitazione. Si parla di un armadio che sarebbe caduto addosso al piccolo. Soccorso dal personale del 118, il piccolo è stato trasportato in elicottero all’ospedale Regina Margherita di Torino. Al momento non è stata chiarita la dinamica dell’accaduto. Bambinoda un mobile in, le ultime notizie: cosa sappiamo Le ultime notizie da Torino- Secondo quanto si ...

