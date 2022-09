Bergamo | auto travolge una bici | illeso avvocato 25enne

(Di martedì 13 settembre 2022). Se l’è vista brutta un giovanedi 25 anni investito da un’che ha schiacciato la suain via Cesare Battisti. L’incidente poco prima delle 13 di martedì (13 settembre). Ilera appena uscito di casa, in Borgo Santa Caterina, e si stava dirigendo in centro città per andare al lavoro in uno studio dove sta svolgendo il praticantato. Giunto alla rotatoria di via Battisti, nei pressi del Palazzetto dello Sport, si è fermato al semaforo. Un attimo dopo alle sue spalle è sopraggiunta un’, una Volkswagen Polo guidata da una donna. Quando è scattato il verde la vettura è ripartita ma la guidatrice non si è accorta del ciclista e l’ha travolto. L’ha avuto la prontezza di riuscire a scendere dalla due ruote, tra l’altro al primo ...

