Beppe Provenzano | il regressista col dito puntato | puro Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 13 settembre 2022) Più "frontman" di Enrico Letta e più "" di Laura Boldrini, tra i grandi protagonisti o presunti tali di questa campagna elettorale ecco Giuseppe, vicesegretario Pd ed ex ministro per il Sud nel governo Conte II. Barba curatissima, capello biondo cenere inamovibile, completi impeccabili e falange dell'indice destro sempre pronta a scattare in favor di telecamera, il Nazareno sembra avergli appaltato la componente barricadera della spuntata campagna elettorale dem. Ne ha sparate tante. Si pensi al "con il blocco navale Giorgia Meloni porterà l'Italia in guerra". Oppure, come da titolo di un'intervista a La Stampa di un paio di settimane fa (la foto diin pagina rigorosamente con), quando disse che "la destra è unita solo contro i poveri". ...