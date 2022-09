Basket | Europei 2022 | Germania semifinalista senza freni in attacco e da tre | Grecia sconfitta

Leggi su oasport

(Di martedì 13 settembre 2022) La rivincita della finale 2005 è dolce per la, che nella sua Berlino elimina lae va in semifinale aglicon un perentorio 107-96. Prestazione maestosa per i tedeschi: 49% dal campo, 55% da tre (17/31), un grande Daniel Theis da 13 punti e 16 rimbalzi, cinque in doppia cifra con Dennis Schröder a quota 26. La, tolto Giannis Antetokounmpo (espulso nell’ultimo quarto per somma di antisportivi) a 31 punti, Giannoulis Larentzakis a 18 e un po’ Tyler Dorsey a 13, non ha praticamente nulla dal resto della squadra e, da potenziale candidata alla vittoria, deve abbandonare la compagnia. Sarà Spagna-la semifinale venerdì. Quello che succede nel primo quarto va forse al di là di ogni spiegazione anche cestistica possibile e immaginabile. Arriva un clamoroso 7/8 da tre ...