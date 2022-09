Bari | Cheddira | «I sacrifici a volte pagano Classifica marcatori? Pensiero pericoloso»

(Di martedì 13 settembre 2022) Walid, attaccante del, ha parlato del suo inizio di stagione ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Walid, attaccante del, ha parlato del suo inizio di stagione ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: NAZIONALE – «La convocazione con il Marocco è un mix di emozioni. Onore, sogno e emozioni, c’è tutto in questa chiamata». CAPOCANNONIERE – «Ie ti ricompensano. Voglio credere sia solo l’inizio. Non penso allaperché potrebbe essere una cosa pericolosa. Voglio fare gol perché mi rende felice ma la cosa più importante è che ilstia facendo bene. Non mi pongo limiti. Gratificante riuscire a dimostrare il proprio ...

... poi al Lecco e al Mantova (qui per lui 9 gol e altrettanti assist) infine il Bari di Luigi De Laurentis dove esplode definitivamente.