Bambino di 6 anni schiacciato dall'armadio ribaltatosi, è grave

grave incidente domestico, questa mattina, a Livorno Ferraris, in provincia di Vercelli: un Bambino di sei anni e' rimasto schiacciato da un mobile all'interno della propria abitazione. Soccorso dal personale del 118, il piccolo e' stato trasportato in elicottero all'ospedale Regina Margherita di Torino: ha riportato ferite e traumi da codice rosso, ed e' in gravi condizioni. Al momento non e' stata chiarita la dinamica dell'accaduto.

