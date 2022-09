Auto contro pedoni, catturato e posto in arresto per tentato omicidio pirata della strada (Di martedì 13 settembre 2022) Chieti - Con l'accusa di tentato omicidio i carabinieri di Lanciano hanno arrestato un uomo di 28 anni, residente a Casoli (Chieti), che stamani ha investito intenzionalmente due pedoni sul corso Trento e Trieste di Lanciano. L'indagato sarà trasferito in carcere su disposizione del pm Francesco Carusi. E' stato lo stesso indagato ad avvisare i militari, coordinati dal maggiore Fabio Vittorini, che hanno poi trovato e sequestrato la Fiat Punto in località Sant'Egidio di Lanciano. Dei due feriti, un uomo di 77 anni è ricoverato all'ospedale di Pescara per fratture varie e sarà sottoposto a intervento chirurgico, non è in prognosi riservata, l'altra donna ferita, che ha spinto il passeggino del nipotino salvandolo, è ricoverata invece all'ospedale di Lanciano dove è attualmente sottoposta a diagnostica per verificare la ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 13 settembre 2022) Chieti - Con l'accusa dii carabinieri di Lanciano hanno arrestato un uomo di 28 anni, residente a Casoli (Chieti), che stamani ha investito intenzionalmente duesul corso Trento e Trieste di Lanciano. L'indagato sarà trasferito in carcere su disposizione del pm Francesco Carusi. E' stato lo stesso indagato ad avvisare i militari, coordinati dal maggiore Fabio Vittorini, che hanno poi trovato e sequestrato la Fiat Punto in località Sant'Egidio di Lanciano. Dei due feriti, un uomo di 77 anni è ricoverato all'ospedale di Pescara per fratture varie e sarà sottoa intervento chirurgico, non è in prognosi riservata, l'altra donna ferita, che ha spinto il passeggino del nipotino salvandolo, è ricoverata invece all'ospedale di Lanciano dove è attualmente sottoposta a diagnostica per verificare la ...

quattroruote : #Svizzera, i #Verdi contro le #auto #elettriche: 'Consumano troppo, prendete il #bus o camminate' -->… - albicoccoraro : RT @Densepistrophei: Perchè ci sia elettricità per tutti, tagliare consumi non essenziali: - Spegnere piattaforma green pass; - Idem per t… - MiragliaDiego : @massimozampini @realvarriale Invece di fare auto critica, i mass media pensano di salvare #Allegri e la… - pesorati : @giuno55 @GiuseppeConteIT Non ho nulla contro conte, eccetto il coprifuoco, l'aperitivo entro le 16 eccetera, ma qu… - valemikira : RT @Giacinto_Bruno: A folle velocità nella zona pedonale: investe i pedoni e fugge -