Attività alternative religione cattolica, come vengono individuati e pagati i docenti. Indicazioni (Di martedì 13 settembre 2022) L'USR Piemonte ha pubblicato una nota con le Indicazioni operative relative alla nomina docenti per svolgimento Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica a.s. 2022/23. Nella nota si ricorda che l'Accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, consente agli studenti o ai loro genitori, di esercitare la scelta, all’atto dell’iscrizione alle varie istituzioni scolastiche, di avvalersi o meno dell’insegnamento della religione cattolica, secondo le modalità individuate dalla C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 13 settembre 2022) L'USR Piemonte ha pubblicato una nota con leoperative relative alla nominaper svolgimentoall’insegnamento dellaa.s. 2022/23. Nella nota si ricorda che l'Accordo tra Repubblica Italiana e Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985 n. 121, consente agli studenti o ai loro genitori, di esercitare la scelta, all’atto dell’iscrizione alle varie istituzioni scolastiche, di avvalersi o meno dell’insegnamento della, secondo le modalità individuate dalla C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987. L'articolo .

