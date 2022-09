Atalanta, 7-2 nel test contro il Villa Valle. Pasalic e Højlund: bis. Boga infortunato (Di martedì 13 settembre 2022) Qui Zingonia L’Atalanta ha battuto per 7-2 il Villa Valle (squadra di Serie D) nel test match alla ripresa degli allenamenti a Zingonia (250 spettatori circa): è la settimana di preparazione alla delicata trasferta con la Roma di domenica 18 settembre. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 13 settembre 2022) Qui Zingonia L’ha battuto per 7-2 il(squadra di Serie D) nelmatch alla ripresa degli allenamenti a Zingonia (250 spettatori circa): è la settimana di preparazione alla delicata trasferta con la Roma di domenica 18 settembre.

