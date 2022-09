Ascolti TV | Lunedì 12 Settembre 2022. Vince Ulisse sulla Regina (18.9%), esordi positivi per Maionchi (7.9%) e Savino (2.7%). Partenza floscia per la Balivo (1.1%), Diaco 4.4%. Daniele al 20.9-16.6%. Palombelli stacca Clerici (Di martedì 13 settembre 2022) I debutti assoluti del 12 Settembre 2022 Nella serata di ieri, Lunedì 12 Settembre 2022, su Rai1 la replica della puntata di Ulisse – Il Piacere della Scoperta dedicato alla Regina Elisabetta II ha appassionato 2.932.000 spettatori pari al 18.89% (breve presentazione inedita: 3.002.000 -16.29%). Su Canale 5 la prima tv del film Midway ha raccolto davanti al video 1.462.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 l’esordio di Nudi per la Vita ha interessato 1.362.000 spettatori pari al 7.93% di share. Su Italia 1 Cinquanta Sfumature di Grigio ha intrattenuto 1.103.000 spettatori (6.79%). Su Rai3 l’appuntamento con le Tribune Elettorali ha raccolto davanti al video 470.000 spettatori pari ad uno share del 2.55%, con Vita, 282.000 spettatori ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 13 settembre 2022) I debutti assoluti del 12Nella serata di ieri,12, su Rai1 la replica della puntata di– Il Piacere della Scoperta dedicato allaElisabetta II ha appassionato 2.932.000 spettatori pari al 18.89% (breve presentazione inedita: 3.002.000 -16.29%). Su Canale 5 la prima tv del film Midway ha raccolto davanti al video 1.462.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 l’o di Nudi per la Vita ha interessato 1.362.000 spettatori pari al 7.93% di share. Su Italia 1 Cinquanta Sfumature di Grigio ha intrattenuto 1.103.000 spettatori (6.79%). Su Rai3 l’appuntamento con le Tribune Elettorali ha raccolto davanti al video 470.000 spettatori pari ad uno share del 2.55%, con Vita, 282.000 spettatori ...

