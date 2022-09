Ascolti Tv Analisi 12 settembre 2022: Angela replica Elisabetta e batte “Midway”. Porro moscio. New Rai2: bene Maionchi e Diaco. Ok Savino (Tv8), Balivo non sfonda (La7) (Di martedì 13 settembre 2022) Ascolti al top. Tg1 delle 20.00 a 4,533 milioni e 25,7%. Su Rai1 “Reazione a catena” 3,847 milioni e 27,88%. “I Soliti Ignoti” 3,549 milioni e 18,6%. Su Canale 5 il Tg5 a 3,452 milioni e 19,15%. La storia protagonista in tv lunedì 12 settembre. E’ tornata in onda, infatti, la puntata di Ulisse Il Piacere della scoperta dedicata ad Elisabetta II e anche Atlantide su La7 ha parlato della sovrana del Regno Unito. Canale 5, invece, ha proposto la prima tv di Midway, con la mitica battaglia navale del pacifico tra americani e giapponesi come tema del film. La vera novità della serata però, è stata Nudi per la vita, il nuovo format di Rai2 sulla prevenzione del cancro e l’accettazione e la consapevolezza del proprio corpo (e al pomeriggio è partito Bella Mà, in un contesto in cui il day time tende ad ... Leggi su tvzoom (Di martedì 13 settembre 2022)al top. Tg1 delle 20.00 a 4,533 milioni e 25,7%. Su Rai1 “Reazione a catena” 3,847 milioni e 27,88%. “I Soliti Ignoti” 3,549 milioni e 18,6%. Su Canale 5 il Tg5 a 3,452 milioni e 19,15%. La storia protagonista in tv lunedì 12. E’ tornata in onda, infatti, la puntata di Ulisse Il Piacere della scoperta dedicata adII e anche Atlantide su La7 ha parlato della sovrana del Regno Unito. Canale 5, invece, ha proposto la prima tv di, con la mitica battaglia navale del pacifico tra americani e giapponesi come tema del film. La vera novità della serata però, è stata Nudi per la vita, il nuovo format disulla prevenzione del cancro e l’accettazione e la consapevolezza del proprio corpo (e al pomeriggio è partito Bella Mà, in un contesto in cui il day time tende ad ...

