ASCOLTI TV 12 SETTEMBRE 2022 | ULISSE 18 | 9% | MIDWAY | PORRO | NUDI PER LA VITA 7 | 9% | I DEBUTTI DI BELLA MA’ 4 | 4% E LINGO 1 | 1% | IL PARADISO DELLE SIGNORE

fabiofabbretti : La replica di #Ulisse sulla Regina Elisabetta sfiora i 3 milioni (18.9%) e batte la prima tv di #Midway (10.8%). Pa… - Mattiabuonocore : Nudi per la Vita 7.93% - famigliasimpson : @enrick81 @napoliforever89 @IntornoTv @AgoCannella @yosoyelfanal @Tvottiano @misterf_tweets @alessio_gaudino… - Mattiabuonocore : I debutti: Diaco 4.36%, Balivo 1.11% - Mattiabuonocore : Ascolti TV | Lunedì 12 Settembre 2022. Vince Ulisse sulla Regina (18.89%) -

... che ha debuttato lo scorso 5, il canale per ragazzi del Gruppo De Agostini Editore ... 'Noi siamo un editore italiano che rappresenta il 40% deglidei kids sul satellite Sky - ...... per la prossima stagione Mediaset, a partire da Viola come il mare, in onda dal 30su ... Puntano invece su tematiche di mafia, che a Mediaset hanno sempre riscosso buoni, titoli come ...A causa delle gravi ferite riportate la piccola si trova in stato di coma vegetativo. La prossima udienza è prevista il 26 settembre quando verrà ascoltata l'altra imputata "Non ho visto nessuno mentr ...L'amico di Totti, Alex Nuccetelli, annuncia il suo ritorno in televisione a I Fatti Vostri e non risparmia una frecciatina a Mediaset ...