'Ascolta il tuo cuore', Gemelli con Danacol per campagna prevenzione (Di martedì 13 settembre 2022) Milano, 13 set. (Adnkronos Salute) - In occasione del Mese del cuore, che inizia il 16 settembre e termina il 15 ottobre, Danacol di Danone, in collaborazione con la Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma, presenta la nuova grande campagna comunicativa 'Ascolta il tuo cuore', mirata a sensibilizzare gli italiani sulla prevenzione dei rischi cardiovascolari, spronandoli a sottoporsi a controlli periodici del colesterolo e dello stato generale di salute. Ancora oggi, infatti, nel nostro Paese le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte e il colesterolo è uno dei fattori di rischio più pericolosi poiché non dà sintomi. L'iniziativa, ideata e realizzata dall'agenzia creativa VMLY&R, presentata oggi a Milano

