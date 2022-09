Ascoli Satriano | accusa | incendio doloso della pineta | distrutti quaranta ettari di vegetazione Un arresto Accadde a luglio

Leggi su noinotizie

(Di martedì 13 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella mattinata del 09.09.2022, i militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Foggia, hanno dato esecuzione a ordinanza applicativamisura coercitivacustodia cautelare in carcere nei confronti di un 27enne pregiudicato, presunto responsabile di unboschivo, quello avvenuto in data 62022 inche aveva determinato la distruzione, per un totale di 40di superficie,“Belvedere” e“Castello”. L’, oltre ad aver cagionato la distruzione di un area boscata di particolare pregio paesaggistico e ambientale, aveva messo in pericolo gli edifici del ...