Ascoli Piceno, Festival "Nuovi Spazi Musicali", 43^ Edizione, dal 7 al 21 Ottobre (Di martedì 13 settembre 2022) Ada Gentile, direttore artistico del FestivalAscoli Piceno – Il 7 Ottobre prende il via ad Ascoli Piceno la 43^ Edizione del Festival di musica d'oggi "Nuovi Spazi Musicali" curato dalla compositrice Ada GENTILE. La rassegna si articolerà in sette eventi che si terranno, con ingresso libero, all'Auditorium Neroni il 7-9-11-14-16-18-21 Ottobre. Quest'anno verranno presentate, in prima assoluta, quattro "operine tascabili" commissionate ai compositori Marco BETTA, Lucio GREGORETTI (nel concerto di apertura del 7 Ottobre, con testi rispettivamente di Sandro Cappelletto e Giobbe Covatta), Lamberto LUGLI e Filippo SCARAMUCCI (nel concerto di chiusura del 21

