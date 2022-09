Armenia - Azerbaigian, Erevan accusa: "Soldati azeri nel nostro territorio" (Di martedì 13 settembre 2022) Non si placa la tensione tra Armenia e Azerbaigian dopo gli scontri al confine e le reciproche accuse. Un video diffuso dal ministero della Difesa di Erevan mostrerebbe le manovre in territorio armeno ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 13 settembre 2022) Non si placa la tensione tradopo gli scontri al confine e le reciproche accuse. Un video diffuso dal ministero della Difesa dimostrerebbe le manovre inarmeno ...

