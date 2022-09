Ardea | la consigliera Cofano nuova delegata del Sindaco per Tor San Lorenzo

(Di martedì 13 settembre 2022)– Nell’ambito delle iniziative messe in atto daldiMaurizio Cremonini, nella giornata di ieri (12 settembre 2022) è stata conferita una delega al Consigliere Antonella, relativamente a quanto concerne la Delegazione di Tor San. In particolare, l’obiettivo è quello di creare un rapporto costante tra l’Amministrazione Comunale e i cittadini di Tor San, al fine di recepire concretamente le loro istanze, esigenze e proposte. “Ringrazio ilper la delega che ha voluto conferirmi – commenta il Consigliere Antonella-. Si tratta di un impegno importante per l’Amministrazione Comunale di, che intende dimostrare la propria vicinanza alla popolazione di Tor San ...

Radio Studio 93

Dopo le sconfitte alle ultime amministrative nelle città di Guidonia e, era diventata solo ...l'era del Movimento 5 Stelle a Roma e nella sua provincia' commenta in una nota la...È quello che comprende 18 comuni, tutti quelli dei Castelli romani, con l'aggiunta di, Anzio ... Per il centrosinistra scende in campo la veterinaria ecomunale del Pd ad Anzio Lina ... ARDEA - Conferita una delega alla Consigliera Antonella Cofano. Venerdì 9 settembre, giungerà a Nettuno proveniente dalla cittadina gemellata di Traunreut, un gruppo di 18 ciclisti tedeschi. La squadra composta da uomini e donne è partita alle 8,30 del 2 settembre ...Fratelli d’Italia scende in piazza sulle città del litorale sud della provincia di Roma in supporto del suo candidato al Senato Marco Silvestroni. Questa ...