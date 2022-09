Antonella Clerici non si sposa con Vittorio Garrone, il motivo dietro questa decisione (Di martedì 13 settembre 2022) È inziata la nuova stagione televisiva per Antonella Clerici che è tornata alla guida del cooking show È sempre mezzogiorno e mentre gli impegni lavorativi la riportano sul piccolo schermo, la conduttrice ha confessato il motivo dietro la decisione di non sposarsi con lo storico compagno Vittorio Garrone. Antonella Clerici, perché non sposa Vittorio Garrone All’inizio di agosto i rumors li davano vicini alle nozze, ma del resto per Antonella Clerici e Vittorio Garrone non è la prima volta che questo accade. Coppia solidissima e molto innamorata, i due vivono da tempo in una casa immersa nel verde dei ... Leggi su dilei (Di martedì 13 settembre 2022) È inziata la nuova stagione televisiva perche è tornata alla guida del cooking show È sempre mezzogiorno e mentre gli impegni lavorativi la riportano sul piccolo schermo, la conduttrice ha confessato illadi nonrsi con lo storico compagno, perché nonAll’inizio di agosto i rumors li davano vicini alle nozze, ma del resto pernon è la prima volta che questo accade. Coppia solidissima e molto innamorata, i due vivono da tempo in una casa immersa nel verde dei ...

