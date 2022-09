Antonella Clerici dice basta | la protesta in diretta lascia tutti di stucco

zazoomblog : Antonella Clerici: svelato perché è finito tutto con Eddy - #Antonella #Clerici: #svelato #perché… - RFerracino : RT @DomaniPress: ?? #IlSalottoDiDomanipress #Rewind #AntonellaClerici si racconta. Leggi l'#IntervistaEsclusiva #ESempreMezzogiorno @antocl… - Leons83741366 : RT @DomaniPress: ?? #IlSalottoDiDomanipress #Rewind #AntonellaClerici si racconta. Leggi l'#IntervistaEsclusiva #ESempreMezzogiorno @antocl… - AnnaAmbrosini2 : RT @DomaniPress: ?? #IlSalottoDiDomanipress #Rewind #AntonellaClerici si racconta. Leggi l'#IntervistaEsclusiva #ESempreMezzogiorno @antocl… - DomaniPress : ?? #IlSalottoDiDomanipress #Rewind #AntonellaClerici si racconta. Leggi l'#IntervistaEsclusiva #ESempreMezzogiorno… -

Così come accadeva negli anni passati, inoltre,fa gli auguri ai volti dello spettacolo che compiono gli anni. In particolare oggi la conduttrice li ha mandati agli attori Cesare ...Questo ha portato Milly Carlucci , sulla quale ha rotto il silenziodi recente svelando un retroscena inaspettato, a ringraziare i colleghi e a lanciare un invito esplicito su ...Laura Pausini si rifiuta di cantare "Bella ciao" in programma della tv spagnola. Scoppia la polemica e la cantante replica su Twitter ...Prima che nella vita di Antonella Clerici arrivasse Vittorio Garrone, il cuore della donna era stato rapito da Eddy Martens. La loro storia non è andata esattamente come avrebbe dovuto. Oggi è l’uomo ...