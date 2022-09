"Anti-fascista? No, secondo me...": Cazzullo, sfregio nero alla Meloni (Di martedì 13 settembre 2022) Aldo Cazzullo mette nel mirino Fratelli d'Italia. Il cronista del Corriere della Sera accende, nel salotto di Otto e Mezzo su La7, i fuochi della sinistra che stanno incendiando questa campagna elettorale. Come è noto il Pd e tutto il centrosinistra attaccano quotidianamente Giorgia Meloni bollandola come "fascista" e soprattutto contestando la presenza della "fiamma" sul simbolo di Fratelli d'Italia. Attacchi costAnti che hanno anche innescato alcune minacce ricevute dalla stessa Meloni, per ultime quelle terribili firmate "Brigate Rosse". Un clima d'odio su cui la sinistra, Letta in testa, ha costruito questa campagna elettorale. E Cazzullo a quanto pare si allinea a questo trend che tanto piace a Letta e ai suoi: infangare il nome della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Aldomette nel mirino Fratelli d'Italia. Il cronista del Corriere della Sera accende, nel salotto di Otto e Mezzo su La7, i fuochi della sinistra che stanno incendiando questa campagna elettorale. Come è noto il Pd e tutto il centrosinistra attaccano quotidianamente Giorgiabollandola come "" e soprattutto contestando la presenza della "fiamma" sul simbolo di Fratelli d'Italia. Attacchi costche hanno anche innescato alcune minacce ricevute dstessa, per ultime quelle terribili firmate "Brigate Rosse". Un clima d'odio su cui la sinistra, Letta in testa, ha costruito questa campagna elettorale. Ea quanto pare si allinea a questo trend che tanto piace a Letta e ai suoi: infangare il nome della ...

dondacamara : @tiagopantaleao @Oparbento1 @LulaOficial É o fascistoide anti-fascista. - anitanapraia : @Aftaminas Anti-fascista! - leonidafem : Cazzullo ha detto che Meloni 'non è fascista non è antifascista, è anti antifascista' rido e jastemmo, jastemmo e rido - Zeta_user : @pdnetwork @EnricoLetta @Corriere Il bue che dice cornuto all' asino. Il democratico progressista anti-fascista che… - Sandro88174612 : @FrGat2 @Illungimirante @masgilles @Lorenzo32843904 @gigi52335676 Ecco l’anti fascista ?????? -

Meloni - Letta divisi su Pnrr e Europa. 'Larghe intese Mai' E hanno concluso con una sorta di abbraccio anti - inciucio quando il direttore del Corriere, ... E lei: 'Ma poi come è possibile essere presentata contemporaneamente come fascista e draghiana Qui ... Come è andato il confronto fra Letta e Meloni La Costituzione è figlia della Resistenza anti - fascista e io mi batterò perché non venga cambiata'. Ma Meloni gli ricorda su Orban che intanto era del Ppe, mentre lei è presidente dei Conservatori ... Giornalettismo E hanno concluso con una sorta di abbraccio- inciucio quando il direttore del Corriere, ... E lei: 'Ma poi come è possibile essere presentata contemporaneamente comee draghiana Qui ...La Costituzione è figlia della Resistenzae io mi batterò perché non venga cambiata'. Ma Meloni gli ricorda su Orban che intanto era del Ppe, mentre lei è presidente dei Conservatori ... Video Meloni case popolari antifascista: il contesto | Giornalettismo