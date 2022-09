Ansa: Blue Skye rinuncia al ricorso per bloccare la vendita del Milan (Di martedì 13 settembre 2022) Blue Skye, ex socio di minoranza nella gestione del Milan, aveva già annunciato che, a causa di una ravvisata «opacità del processo di dismissione» del club rossonero, ceduto da Elliott a RedBird, avrebbe fatto ricorso per bloccare la vendita. Ebbene, è notizia degli ultimi minuti – pubblicata dall’Ansa – che Blue Skye stessa abbia rinunciato al ricorso cautelare d’urgenza: la società lusseburghese – si legge – ha preso atto, come emerso dall’udienza, che la compravendita è stata già perfezionata a fine agosto e quindi non è possibile un ricorso di questo tipo. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 settembre 2022), ex socio di minoranza nella gestione del, aveva già annunciato che, a causa di una ravvisata «opacità del processo di dismissione» del club rossonero, ceduto da Elliott a RedBird, avrebbe fattoperla. Ebbene, è notizia degli ultimi minuti – pubblicata dall’– chestessa abbiato alcautelare d’urgenza: la società lusseburghese – si legge – ha preso atto, come emerso dall’udienza, che la compraè stata già perfezionata a fine agosto e quindi non è possibile undi questo tipo. L'articolo ilNapolista.

